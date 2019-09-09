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Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:37
А про нафту ви не думаєте ? Он щось запалили - і зразу стрибок майже на 15 % . На скільки взагалі запасів США є ? Хто про це знає ? Ще десь якийсь форс-мажор і новий стрибок чогось . А раптом реальний дефіцит ? Тоді спіраль - чи світова криза просто ? Хто знає ...
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:20
В украине кризис постоянный с самого первого дня как только появились жовто-блакитные.
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