RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто може отримати
доплату до пенсії

Хто може отримати доплату до пенсії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:13

Хто може отримати доплату до пенсії

Пропонуємо до обговорення:
В Україні згідно до ст. 28 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за понаднормовий стаж передбачаються пенсійні доплати.

Дивися повний текст Хто може отримати доплату до пенсії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90854
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:14

Меня больше интересует как дожить до пенсии.
Если не ошибаюсь по статистике ПОЛОВИНА мужчин и до 50 не доживают?
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 05.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:21

Re: Хто може отримати доплату до пенсії

wild2006 написав:Меня больше интересует как дожить до пенсии.
Если не ошибаюсь по статистике ПОЛОВИНА мужчин и до 50 не доживают?
Ошибаетесь. Средняя ожидаемая длительность жизни 66.7 лет. Если не бухать не в меру и хоть немного следить за питанием и физической активностью (подавляющее большинство поступает наоборот) то куда дольше, исключая, конечно, вероятность несчастных случаев и тяжёлых заболеваний(тут никто и ни в одной стране не застрахован)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25525
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5994 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:48

Faceless
Это у тех кто родился в прошлом году ожидаемая 67.

Вот нагуглил:
Риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет – 40%, в то время как в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин. Это означает, что из 100 родившихся мальчиков в Украине до пенсии доживут только 60, а в Швейцарии – 92.

С учетом что пенсия теперь в 65 я не вижу смысла платить за неё.
Востаннє редагувалось wild2006 в Нед 15 вер, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 05.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:51

Re: Хто може отримати доплату до пенсії

wild2006 написав:Faceless
Это у тех кто родился в прошлом году ожидаемая 67.
Ну в любом случае до 50 этот показатель не падал
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25525
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5994 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dos130766 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: що може "налякати" курс в п'ятницю 13-го
R2 » П'ят 13 вер, 2019 13:05
2 130
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 16:21
moveton
Поліція намагається отримати доступ до судових справ...
R2 » Сер 11 вер, 2019 14:44
2 90
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 17:53
igorbuda52
Розмір пенсії за віком залежить від двох показників - ПФ
R2 » Пон 09 вер, 2019 14:01
1 841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 14:01
karpenko_ok123

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76277)
15.09.2019 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.