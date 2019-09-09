В Україні згідно до ст. 28 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за понаднормовий стаж передбачаються пенсійні доплати.
Дивися повний текст Хто може отримати доплату до пенсії.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 10:13
Хто може отримати доплату до пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто може отримати доплату до пенсії.
Додано: Нед 15 вер, 2019 10:14
Меня больше интересует как дожить до пенсии.
Если не ошибаюсь по статистике ПОЛОВИНА мужчин и до 50 не доживают?
Додано: Нед 15 вер, 2019 10:21
Re: Хто може отримати доплату до пенсії
Ошибаетесь. Средняя ожидаемая длительность жизни 66.7 лет. Если не бухать не в меру и хоть немного следить за питанием и физической активностью (подавляющее большинство поступает наоборот) то куда дольше, исключая, конечно, вероятность несчастных случаев и тяжёлых заболеваний(тут никто и ни в одной стране не застрахован)
Додано: Нед 15 вер, 2019 10:48
Faceless
Это у тех кто родился в прошлом году ожидаемая 67.
Вот нагуглил:
Риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет – 40%, в то время как в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин. Это означает, что из 100 родившихся мальчиков в Украине до пенсии доживут только 60, а в Швейцарии – 92.
С учетом что пенсия теперь в 65 я не вижу смысла платить за неё.
Востаннє редагувалось wild2006 в Нед 15 вер, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 вер, 2019 10:51
Re: Хто може отримати доплату до пенсії
Ну в любом случае до 50 этот показатель не падал
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