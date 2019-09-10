Верховна Рада підтримала законопроєкти про запровадження єдиного рахунку для сплати податків.
Дивися повний текст Українці платитимуть податки через єдиний рахунок.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 12:03
Українці платитимуть податки через єдиний рахунок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платитимуть податки через єдиний рахунок.
Додано: Нед 15 вер, 2019 12:03
Не понимаю, чем это отличается от обычного банковского счёта с которого я бы оплачивал разные налоги и платежи?!
Додано: Нед 15 вер, 2019 12:08
Re: Українці платитимуть податки через єдиний рахунок
Аналогично.
Я бы еще понял, если бы пополняешь некий счет, с которого казначейство в автоматическом режиме согласно поданным тобою декларациям списывает нужные суммы по разным налогам, а так 145-я реформа а-ля Порошенко.
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