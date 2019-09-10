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Українці платитимуть податки
через єдиний рахунок

Українці платитимуть податки через єдиний рахунок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:03

Українці платитимуть податки через єдиний рахунок

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала законопроєкти про запровадження єдиного рахунку для сплати податків.

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Не понимаю, чем это отличается от обычного банковского счёта с которого я бы оплачивал разные налоги и платежи?!
intrastranger
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:08

Re: Українці платитимуть податки через єдиний рахунок

intrastranger написав:Не понимаю, чем это отличается от обычного банковского счёта с которого я бы оплачивал разные налоги и платежи?!


Аналогично.
Я бы еще понял, если бы пополняешь некий счет, с которого казначейство в автоматическом режиме согласно поданным тобою декларациям списывает нужные суммы по разным налогам, а так 145-я реформа а-ля Порошенко.
freeze
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