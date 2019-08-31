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60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:26
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики сайту rabota.ua визначили" топ-5 найбільш високооплачуваних вакансій вересня, актуальних на сьогоднішній день і доступних для працевлаштування.
Дивися повний текст 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
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