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60 тис. грн і вище: кому
обіцяють найбільшу зарплату

60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:26

60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики сайту rabota.ua визначили" топ-5 найбільш високооплачуваних вакансій вересня, актуальних на сьогоднішній день і доступних для працевлаштування.

Дивися повний текст 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:26

Всем нужны крутые специалисты 20 лет с 30 летним стажем наботы и никто не хочет брать на стажировку. Ищите дальше, господа, только искать придётся очень долго
finuser303
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:31

прочел,что полиция ищет мошенника.Позвонил,оказывается то была не вакансия.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:40

Вторая вакансия, скорее всего, предполагает релокацию куда-то из Украины
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 01:05

После долгих и безуспешных поисков молодого мега-специалиста с колоссальным стажем, безмерным опытом и чрезмерными знаниями, было принято единогласное решение назначить на вакантную должность сына главы правления компании.
Правда жизни.
Украина.
oleksandrum
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:29

Сэйловые вакансии, как вариант, могут включать премию от объема продаж
ИТ-специалист с оплатой 5000 евро в месяц (т.е. 60к гросс) - а такое вообще реально на украинском рынке?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:01

Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату

  PasserBy написав:ИТ-специалист с оплатой 5000 евро в месяц (т.е. 60к гросс) - а такое вообще реально на украинском рынке?

Видел ИТ-шника, который в Украине получает 20 000 евро в мес (разработка ПО для 3D печати), но это "штучный товар". Так что - всё возможно ;)
LutsMan
 
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