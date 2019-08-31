Аналітики сайту rabota.ua визначили" топ-5 найбільш високооплачуваних вакансій вересня, актуальних на сьогоднішній день і доступних для працевлаштування.
Дивися повний текст 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:26
60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату.
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:26
Всем нужны крутые специалисты 20 лет с 30 летним стажем наботы и никто не хочет брать на стажировку. Ищите дальше, господа, только искать придётся очень долго
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:31
прочел,что полиция ищет мошенника.Позвонил,оказывается то была не вакансия.
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:40
Вторая вакансия, скорее всего, предполагает релокацию куда-то из Украины
Додано: Пон 16 вер, 2019 01:05
После долгих и безуспешных поисков молодого мега-специалиста с колоссальным стажем, безмерным опытом и чрезмерными знаниями, было принято единогласное решение назначить на вакантную должность сына главы правления компании.
Правда жизни.
Украина.
Додано: Пон 16 вер, 2019 07:29
Сэйловые вакансии, как вариант, могут включать премию от объема продаж
ИТ-специалист с оплатой 5000 евро в месяц (т.е. 60к гросс) - а такое вообще реально на украинском рынке?
Додано: Пон 16 вер, 2019 08:01
Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:17
Як люди досягнуть великої цілі, якщо вони навіть не вірять що це можливо? Такі зарплати є в Україні і це не сватівство і не крадіжки.
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