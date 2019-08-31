60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату

Додано: Пон 16 вер, 2019 10:13

Я конечно верю в нынешнее правительство и что у них получится, но увы Украина пока в ж***! На рынке интернет-маркетинга специалистов мало. Визуально их то конечно много, но то не специалисты, а Джуниоры. Показывают резюме, в котором 15 лет профильного опыта и слышу в ответ "у вас отличное резюме, большой опыт, но столько платить мы не можем!" Столько это 65 000 грн/мес, зато с радостью готовы предложить 15 000 грн в офис на полный день и не в чём себе не отказывай. У некоторых просто пуля в голове, старше 35 лет вообще не рассматривают, у них видите-ли молодой коллектив... очевидно молодой и дурной, умному просто сложно будет вписаться в их тусовку :)



Если серьезно, это всё нужно как-то регулировать на гос. уровне, скорее всего с поднятия зарплат в гос. секторе, чтобы там было выше, чем в частном коммерсе, тогда говнобизнесы просто прогорят и уйдет эти недо-бЫзнесмены в найм, а у крупных не останется вариантов и тоже начнут предлагать нормальные деньги.