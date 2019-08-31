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60 тис. грн і вище: кому
обіцяють найбільшу зарплату

60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:26

60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики сайту rabota.ua визначили" топ-5 найбільш високооплачуваних вакансій вересня, актуальних на сьогоднішній день і доступних для працевлаштування.

Дивися повний текст 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:26

Всем нужны крутые специалисты 20 лет с 30 летним стажем наботы и никто не хочет брать на стажировку. Ищите дальше, господа, только искать придётся очень долго
finuser303
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:31

прочел,что полиция ищет мошенника.Позвонил,оказывается то была не вакансия.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:40

Вторая вакансия, скорее всего, предполагает релокацию куда-то из Украины
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 01:05

После долгих и безуспешных поисков молодого мега-специалиста с колоссальным стажем, безмерным опытом и чрезмерными знаниями, было принято единогласное решение назначить на вакантную должность сына главы правления компании.
Правда жизни.
Украина.
oleksandrum
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:29

Сэйловые вакансии, как вариант, могут включать премию от объема продаж
ИТ-специалист с оплатой 5000 евро в месяц (т.е. 60к гросс) - а такое вообще реально на украинском рынке?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:01

Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату

  PasserBy написав:ИТ-специалист с оплатой 5000 евро в месяц (т.е. 60к гросс) - а такое вообще реально на украинском рынке?

Видел ИТ-шника, который в Украине получает 20 000 евро в мес (разработка ПО для 3D печати), но это "штучный товар". Так что - всё возможно ;)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:17

Як люди досягнуть великої цілі, якщо вони навіть не вірять що це можливо? Такі зарплати є в Україні і це не сватівство і не крадіжки.
irey1
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:13

Я конечно верю в нынешнее правительство и что у них получится, но увы Украина пока в ж***! На рынке интернет-маркетинга специалистов мало. Визуально их то конечно много, но то не специалисты, а Джуниоры. Показывают резюме, в котором 15 лет профильного опыта и слышу в ответ "у вас отличное резюме, большой опыт, но столько платить мы не можем!" Столько это 65 000 грн/мес, зато с радостью готовы предложить 15 000 грн в офис на полный день и не в чём себе не отказывай. У некоторых просто пуля в голове, старше 35 лет вообще не рассматривают, у них видите-ли молодой коллектив... очевидно молодой и дурной, умному просто сложно будет вписаться в их тусовку :)

Если серьезно, это всё нужно как-то регулировать на гос. уровне, скорее всего с поднятия зарплат в гос. секторе, чтобы там было выше, чем в частном коммерсе, тогда говнобизнесы просто прогорят и уйдет эти недо-бЫзнесмены в найм, а у крупных не останется вариантов и тоже начнут предлагать нормальные деньги.
youngytb
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:12

Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату

  youngytb написав:Если серьезно, это всё нужно как-то регулировать на гос. уровне, скорее всего с поднятия зарплат в гос. секторе, чтобы там было выше, чем в частном коммерсе, тогда говнобизнесы просто прогорят и уйдет эти недо-бЫзнесмены в найм, а у крупных не останется вариантов и тоже начнут предлагать нормальные деньги.

Видите, как хорошо, что вы не в правительстве, и таких глупостей никто не будет делать
Faceless
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