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60 тис. грн і вище: кому
обіцяють найбільшу зарплату

60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:04

Faceless
т.е. по-Вашему высокие зарплаты в гос. секторе это плохо?
youngytb
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:25

  PasserBy написав:Сэйловые вакансии, как вариант, могут включать премию от объема продаж
ИТ-специалист с оплатой 5000 евро в месяц (т.е. 60к гросс) - а такое вообще реально на украинском рынке?

Практически все управленческие вакансии подразумевают покупку части предприятия, в виде акций, или как-нибудь ещё. А зарплата целиком зависит от показателей эффективности. Т. е., написано, например, зарплата сотни тысяч, а по факту, сначала купи долю в пару процентов от бизнеса, закинув туда пару лямов, а потом получай указанную зарплату, если идёт супер рост бизнеса. А иначе зарплата 0 гривен 0 копеек.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:28

Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату

youngytb написав:Faceless
т.е. по-Вашему высокие зарплаты в гос. секторе это плохо?
Плох сам предложенный вами подход.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:22

Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату

  Faceless написав:Плох сам предложенный вами подход.


Чем плохо подход?
В частном коммерсе величина оплаты очень сильно завязана на жадность владельца этого коммерса. При любой прибыли бизнеса, Вам будут платить среднее по рынку, просто потому что у всех так. Специалистов за эти деньги конечно нихрена нет, но зато "у всех так". Как говорится всрамся но больше денег не предложу.
youngytb
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