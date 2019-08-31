Faceless
т.е. по-Вашему высокие зарплаты в гос. секторе это плохо?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:25
Практически все управленческие вакансии подразумевают покупку части предприятия, в виде акций, или как-нибудь ещё. А зарплата целиком зависит от показателей эффективности. Т. е., написано, например, зарплата сотни тысяч, а по факту, сначала купи долю в пару процентов от бизнеса, закинув туда пару лямов, а потом получай указанную зарплату, если идёт супер рост бизнеса. А иначе зарплата 0 гривен 0 копеек.
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:28
Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
Плох сам предложенный вами подход.
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:22
Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
Чем плохо подход?
В частном коммерсе величина оплаты очень сильно завязана на жадность владельца этого коммерса. При любой прибыли бизнеса, Вам будут платить среднее по рынку, просто потому что у всех так. Специалистов за эти деньги конечно нихрена нет, но зато "у всех так". Как говорится всрамся но больше денег не предложу.
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