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60 тис. грн і вище: кому
обіцяють найбільшу зарплату

60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:04

Faceless
т.е. по-Вашему высокие зарплаты в гос. секторе это плохо?
youngytb
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:25

  PasserBy написав:Сэйловые вакансии, как вариант, могут включать премию от объема продаж
ИТ-специалист с оплатой 5000 евро в месяц (т.е. 60к гросс) - а такое вообще реально на украинском рынке?

Практически все управленческие вакансии подразумевают покупку части предприятия, в виде акций, или как-нибудь ещё. А зарплата целиком зависит от показателей эффективности. Т. е., написано, например, зарплата сотни тысяч, а по факту, сначала купи долю в пару процентов от бизнеса, закинув туда пару лямов, а потом получай указанную зарплату, если идёт супер рост бизнеса. А иначе зарплата 0 гривен 0 копеек.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:28

Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату

youngytb написав:Faceless
т.е. по-Вашему высокие зарплаты в гос. секторе это плохо?
Плох сам предложенный вами подход.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:22

Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату

  Faceless написав:Плох сам предложенный вами подход.


Чем плохо подход?
В частном коммерсе величина оплаты очень сильно завязана на жадность владельца этого коммерса. При любой прибыли бизнеса, Вам будут платить среднее по рынку, просто потому что у всех так. Специалистов за эти деньги конечно нихрена нет, но зато "у всех так". Как говорится всрамся но больше денег не предложу.
youngytb
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:06

  youngytb написав:
  Faceless написав:Плох сам предложенный вами подход.


Чем плохо подход?
В частном коммерсе величина оплаты очень сильно завязана на жадность владельца этого коммерса. При любой прибыли бизнеса, Вам будут платить среднее по рынку, просто потому что у всех так. Специалистов за эти деньги конечно нихрена нет, но зато "у всех так". Как говорится всрамся но больше денег не предложу.

Да со всех сторон плох, а самое плохое, что вы этого в упор не видите.
Да, коммерческие предприятия опираются на зарплаты по рынку, +/-. И это как раз и нормально и правильно. Пытаться ставить драйвером зарплату в госсекторе - неконкурентную отрасль, где оклады назначают кабинетные толстолобики из анализа пальцев небо - это самоубийство. Между прочим, вполне типичное явление во всем мире, что оклады в госучреждениях несколько ниже, чем в коммерческих (хотя как часто больше соцпакет). Вы же предлагаете сделать там ЗП выше, то есть выше рыночных (на каком собственно основании? Это создаст и дисбаланс на рынке труда, и приведет к нерациональному использованию ресурсов). Еще большая ошибка в фразе "тогда говнобизнесы просто прогорят". Вообще клиника. Пытаться задушить бизнес, который, между прочим, налогами содержит госсектор, тем, что создать ему неконкурентные условия за его же налоги? Хотя одно хорошо - это просто не получится, на неконкурентно высокие зарплаты желающих будет больше, чем вакансий в госсекторе, остальные сами определят новую рыночную цену труда - понятно, ниже "нарисованной".

Если речь действительно о зарплатах на уровне рынка - то полнейшая глупость заявлять "специалистов за эти деньги нихрена нет". Если их нет, то это не рыночная ставка. Рыночной она и становится именно тогда, когда на нее могут найти людей, а люди по такой ставке могут найти работу. Если предприятие не может найти спецов, оно предлагает больше денег - в противном случае это значит, что реальной потребности в новых сотрудниках нет.

"Жадность владельцев бизнеса" это вообще какая-то совковая чушь. Бизнес существует не для благотворительности, его дело - зарабатывать.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:55

  Faceless написав:"Жадность владельцев бизнеса" это вообще какая-то совковая чушь. Бизнес существует не для благотворительности, его дело - зарабатывать.

Золотые слова!
И его границы регулируются институтами Государственной власти, как ни странно контроль за которыми осуществляет - ряд семей.
Токмо "бизнес" по определению не может действовать в интересах уничтожения Государства.
"бинзес" - на торговле Родиной во всех Государствах или таковых "Союзах" преследуется.

"Границы" этого описал ещё, в своих новеллах "О. Генри".
Такое впечатление, что нас насильно в этом дерьме "протягивают".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:02

Для понимания хочу указать на разницу в трактовках:
1. Обещают заплатить.
2. Зарабатывают.
3. Насчитывают.
4. Получают.
5. Имеют возможность использовать результаты своего труда.

Для рынка труда Украины - это ключевые термины, что должны складываться вместе.
В "Гос секторе" - эти вещи не складываются вместе.(справа 2017року ЕСПЛ Бурмич та інші проти України)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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