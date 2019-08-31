60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату

Додано: Пон 16 вер, 2019 16:06

youngytb написав: Faceless написав: Плох сам предложенный вами подход. Плох сам предложенный вами подход.



Чем плохо подход?

В частном коммерсе величина оплаты очень сильно завязана на жадность владельца этого коммерса. При любой прибыли бизнеса, Вам будут платить среднее по рынку, просто потому что у всех так. Специалистов за эти деньги конечно нихрена нет, но зато "у всех так". Как говорится всрамся но больше денег не предложу. Чем плохо подход?В частном коммерсе величина оплаты очень сильно завязана на жадность владельца этого коммерса. При любой прибыли бизнеса, Вам будут платить среднее по рынку, просто потому что у всех так. Специалистов за эти деньги конечно нихрена нет, но зато "у всех так". Как говорится всрамся но больше денег не предложу.

Да со всех сторон плох, а самое плохое, что вы этого в упор не видите.Да, коммерческие предприятия опираются на зарплаты по рынку, +/-. И это как раз и нормально и правильно. Пытаться ставить драйвером зарплату в госсекторе - неконкурентную отрасль, где оклады назначают кабинетные толстолобики из анализа пальцев небо - это самоубийство. Между прочим, вполне типичное явление во всем мире, что оклады в госучреждениях несколько ниже, чем в коммерческих (хотя как часто больше соцпакет). Вы же предлагаете сделать там ЗП выше, то есть выше рыночных (на каком собственно основании? Это создаст и дисбаланс на рынке труда, и приведет к нерациональному использованию ресурсов). Еще большая ошибка в фразе "тогда говнобизнесы просто прогорят". Вообще клиника. Пытаться задушить бизнес, который, между прочим, налогами содержит госсектор, тем, что создать ему неконкурентные условия за его же налоги? Хотя одно хорошо - это просто не получится, на неконкурентно высокие зарплаты желающих будет больше, чем вакансий в госсекторе, остальные сами определят новую рыночную цену труда - понятно, ниже "нарисованной".Если речь действительно о зарплатах на уровне рынка - то полнейшая глупость заявлять "специалистов за эти деньги нихрена нет". Если их нет, то это не рыночная ставка. Рыночной она и становится именно тогда, когда на нее могут найти людей, а люди по такой ставке могут найти работу. Если предприятие не может найти спецов, оно предлагает больше денег - в противном случае это значит, что реальной потребности в новых сотрудниках нет."Жадность владельцев бизнеса" это вообще какая-то совковая чушь. Бизнес существует не для благотворительности, его дело - зарабатывать.