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т.е. по-Вашему высокие зарплаты в гос. секторе это плохо?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:25
Практически все управленческие вакансии подразумевают покупку части предприятия, в виде акций, или как-нибудь ещё. А зарплата целиком зависит от показателей эффективности. Т. е., написано, например, зарплата сотни тысяч, а по факту, сначала купи долю в пару процентов от бизнеса, закинув туда пару лямов, а потом получай указанную зарплату, если идёт супер рост бизнеса. А иначе зарплата 0 гривен 0 копеек.
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:28
Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
Плох сам предложенный вами подход.
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:22
Re: 60 тис. грн і вище: кому обіцяють найбільшу зарплату
Чем плохо подход?
В частном коммерсе величина оплаты очень сильно завязана на жадность владельца этого коммерса. При любой прибыли бизнеса, Вам будут платить среднее по рынку, просто потому что у всех так. Специалистов за эти деньги конечно нихрена нет, но зато "у всех так". Как говорится всрамся но больше денег не предложу.
Додано: Пон 16 вер, 2019 16:06
Да со всех сторон плох, а самое плохое, что вы этого в упор не видите.
Да, коммерческие предприятия опираются на зарплаты по рынку, +/-. И это как раз и нормально и правильно. Пытаться ставить драйвером зарплату в госсекторе - неконкурентную отрасль, где оклады назначают кабинетные толстолобики из анализа пальцев небо - это самоубийство. Между прочим, вполне типичное явление во всем мире, что оклады в госучреждениях несколько ниже, чем в коммерческих (хотя как часто больше соцпакет). Вы же предлагаете сделать там ЗП выше, то есть выше рыночных (на каком собственно основании? Это создаст и дисбаланс на рынке труда, и приведет к нерациональному использованию ресурсов). Еще большая ошибка в фразе "тогда говнобизнесы просто прогорят". Вообще клиника. Пытаться задушить бизнес, который, между прочим, налогами содержит госсектор, тем, что создать ему неконкурентные условия за его же налоги? Хотя одно хорошо - это просто не получится, на неконкурентно высокие зарплаты желающих будет больше, чем вакансий в госсекторе, остальные сами определят новую рыночную цену труда - понятно, ниже "нарисованной".
Если речь действительно о зарплатах на уровне рынка - то полнейшая глупость заявлять "специалистов за эти деньги нихрена нет". Если их нет, то это не рыночная ставка. Рыночной она и становится именно тогда, когда на нее могут найти людей, а люди по такой ставке могут найти работу. Если предприятие не может найти спецов, оно предлагает больше денег - в противном случае это значит, что реальной потребности в новых сотрудниках нет.
"Жадность владельцев бизнеса" это вообще какая-то совковая чушь. Бизнес существует не для благотворительности, его дело - зарабатывать.
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:21
На крупных предприятиях работают целые отделы, которые ищут самых послушных рабов за зарплату ниже рынка. Меня всегда поражало, как можно найти столько сотрудников для того же атб, готовых работать за чистыми 9500 грн/месяц. Это при том, что все соседние мелкие магазинчики платят минимум 11 000 грн чистыми за ту же работу. Видимо, нлп какое-то, типа дружный коллектив и т. д.
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