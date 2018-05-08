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У Швейцарії розробили «розумні»
сонячні панелі для...

У Швейцарії розробили «розумні» сонячні панелі для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:55

У Швейцарії розробили «розумні» сонячні панелі для...

Пропонуємо до обговорення:
Інженери технічного університету Цюріха (Швейцарія) сконструювали для фасадів будівель сонячні панелі, які в залежності від погоди слідують за сонцем.

Дивися повний текст У Швейцарії розробили «розумні» сонячні панелі для фасадів будинків.
R2
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