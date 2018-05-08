Інженери технічного університету Цюріха (Швейцарія) сконструювали для фасадів будівель сонячні панелі, які в залежності від погоди слідують за сонцем.
Дивися повний текст У Швейцарії розробили «розумні» сонячні панелі для фасадів будинків.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:55
У Швейцарії розробили «розумні» сонячні панелі для...
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Дивися повний текст У Швейцарії розробили «розумні» сонячні панелі для фасадів будинків.
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:56
В смысле они изобрели, изобретеное?, вообще то это система называется " системой позиционирования"
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:23
До уваги автора, перш ніж писати про,, ноухау,, вивчи більш досконало питання
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