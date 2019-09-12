RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Електрокар Tesla Model S встановив
новий світовий рекорд...

Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:10

Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд...

Пропонуємо до обговорення:
Очільник компанії Tesla Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті повідомив про новий світовий рекорд електрокара Tesla Model S.

Дивися повний текст Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90859
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:10

Действительно, есть чем гордиться.
asdrud2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 15.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Volkswagen захотів купити Tesla 1, 2
R2 » Чет 12 вер, 2019 20:01
17 868
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2019 18:35
LutsMan
ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті
R2 » П'ят 13 вер, 2019 14:23
5 269
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2019 17:05
Surfer
Маск: через рік ми випустимо нову платформу Tesla з...
R2 » Суб 14 вер, 2019 08:39
0 60
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2019 08:39
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.