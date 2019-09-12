|
|
Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 вер, 2019 18:10
Пропонуємо до обговорення:
Очільник компанії Tesla Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті повідомив про новий світовий рекорд електрокара Tesla Model S.
Дивися повний текст Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд (відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90859
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 15 вер, 2019 18:10
Действительно, есть чем гордиться.
-
asdrud2016
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 15.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17
|868
|
|
|5
|269
|
|
|0
|60
|
Суб 14 вер, 2019 08:39
R2