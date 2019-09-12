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Електрокар Tesla Model S встановив
новий світовий рекорд...

Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:10

Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд...

Пропонуємо до обговорення:
Очільник компанії Tesla Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті повідомив про новий світовий рекорд електрокара Tesla Model S.

Дивися повний текст Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:10

Действительно, есть чем гордиться.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:25

  asdrud2016 написав:Действительно, есть чем гордиться.


Они просто не знают как бы там таврия рулила. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:05

Так ещё на прошлой неделе было.
archbulkov
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