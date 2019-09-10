Ford Motor заявила, що цьогоріч почне продажі восьми моделей електромобілів у Європі.
Дивися повний текст Цього року Ford випустить у Європі вісім моделей електромобілів.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:15
Цього року Ford випустить у Європі вісім моделей...
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Дивися повний текст Цього року Ford випустить у Європі вісім моделей електромобілів.
Додано: Нед 15 вер, 2019 18:15
Рынок действительно насыщен разными брендами авто производителей, и ценность бренда с каждым годом падает, а переходя на электрокары, сложность дизельных и бензиновых двигателей становится менее актуальными, соответственно нет смысла точить сложные детали них. Концептуально двигатели внутреннего сгорание никак не изменились за последние 100 лет, да они стали экономичными, но при выборе авто, сейчас, отдается предпочтение интерьеру, а что там внутри уже мало кого интересует.
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