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В уряді планують взятися за
перепис населення України...

В уряді планують взятися за перепис населення України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:06

В уряді планують взятися за перепис населення України...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд уже у цьому році планує зробити частковий перепис населення України.

Дивися повний текст В уряді планують взятися за перепис населення України вже цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:06

big data вам в помощь и мобильные операторы , то что у многих по две сим карты можно легко решить например взяв только те сим карти по которых оплата более 5 грн\ мес
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:59

yama... ага, детей и людей в возрасте тоже так будете переписывать?
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:18

  yama написав:big data вам в помощь и мобильные операторы , то что у многих по две сим карты можно легко решить например взяв только те сим карти по которых оплата более 5 грн\ мес

Боюсь по этой методе только я -- за троих зайду.
Это если не считать автосигналки и просто сигналки...
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Как будут переписывать донецк и луганск мне вот интересно
blueiceua
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