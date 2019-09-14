Уряд уже у цьому році планує зробити частковий перепис населення України.
Дивися повний текст В уряді планують взятися за перепис населення України вже цього року.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:06
В уряді планують взятися за перепис населення України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді планують взятися за перепис населення України вже цього року.
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:06
big data вам в помощь и мобильные операторы , то что у многих по две сим карты можно легко решить например взяв только те сим карти по которых оплата более 5 грн\ мес
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:18
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:59
Вообще интересно как они будут переписывать. Или тупо распил 5 млрд денег. А потом скажут ну нас там где-то между 25-30млн.
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:00
Зачем эта перепись вообще нужна во время войны. Как вы перепишите жителей ЛНР, ДНР и Крыма. Закончите войну и переписывайте хоть 2 раза, а так это деньги на ветер и немалые (3,4 млрд).
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