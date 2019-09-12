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Дефіцит зовнішньої торгівлі
України за сім місяців зріс...

Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:26

Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс...

Пропонуємо до обговорення:
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами за січень-липень 2019 року сягнуло майже 15 млрд доларів.

Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс на 18,5%.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:26

И в это самое время гривна впереди всей ПЛАНЕТЫ +9% к $! Команда ЗЁ требует +7% к ВВП!
За чей счёт банкет?
Если думаете что за счёт вас и ваших детей, то ошибаетесь...... Скорее всего платить будут все по очереди до правнуков..
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:35

Девальвация уже перезрела
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 23:10

Ну и как всё это объяснить?
Эффективная ставка уменьшается вместе с инфляцией. Госдолг сокращается. Золотовалютные запасы растут. Гривна ревальвирует, но реальных инвестиций нет и сальдо летит в пропасть.
Нет ли тут зрады?
astatempo
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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