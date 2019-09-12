Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами за січень-липень 2019 року сягнуло майже 15 млрд доларів.
Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс на 18,5%.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 22:26
Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс на 18,5%.
Додано: Нед 15 вер, 2019 22:26
И в это самое время гривна впереди всей ПЛАНЕТЫ +9% к $! Команда ЗЁ требует +7% к ВВП!
За чей счёт банкет?
Если думаете что за счёт вас и ваших детей, то ошибаетесь...... Скорее всего платить будут все по очереди до правнуков..
Додано: Нед 15 вер, 2019 22:35
Девальвация уже перезрела
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 15 вер, 2019 23:10
Ну и как всё это объяснить?
Эффективная ставка уменьшается вместе с инфляцией. Госдолг сокращается. Золотовалютные запасы растут. Гривна ревальвирует, но реальных инвестиций нет и сальдо летит в пропасть.
Нет ли тут зрады?
Додано: Пон 16 вер, 2019 08:23
https://news.finance.ua/ua/news/-/455737/zarobitchany-pochaly-peresylaty-bilshe-groshej-dodomu
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