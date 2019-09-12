Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами за січень-липень 2019 року сягнуло майже 15 млрд доларів.
Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс на 18,5%.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 22:26
Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс на 18,5%.
Додано: Нед 15 вер, 2019 22:26
И в это самое время гривна впереди всей ПЛАНЕТЫ +9% к $! Команда ЗЁ требует +7% к ВВП!
За чей счёт банкет?
Если думаете что за счёт вас и ваших детей, то ошибаетесь...... Скорее всего платить будут все по очереди до правнуков..
Додано: Нед 15 вер, 2019 22:35
Девальвация уже перезрела
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 15 вер, 2019 23:10
Ну и как всё это объяснить?
Эффективная ставка уменьшается вместе с инфляцией. Госдолг сокращается. Золотовалютные запасы растут. Гривна ревальвирует, но реальных инвестиций нет и сальдо летит в пропасть.
Нет ли тут зрады?
Додано: Пон 16 вер, 2019 08:23
https://news.finance.ua/ua/news/-/455737/zarobitchany-pochaly-peresylaty-bilshe-groshej-dodomu
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:53
Так заробитчане не в ЗВР свою валюту перечисляют, а тратят ее опять же на айфоны и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:11
Точно нет. В страну идет значительный приток валюты нерезидентов в гривневые госблигации. Уже год они зарабатывают на краткосрочных операциях 15-17% годовых в валюте. Отсюда и стабильность гривны и рост ЗВР.
Очень напоминает ситуацию в РФ в 97-ом -весной 98-го года. Помнится, тогда за 6 месяцев с начала года доллар вырос с 6 до 6-30, а почивший в бозе банк Российский кредит платил по вкладу 3% в месяц. Успел выскочить аккурат утром 17/8, купив доллары по 8-30. Через 2 часа после этого банк закрылся...навсегда.
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:22
Страна в которой почти ничег не производят обречена на дефицит внешней торговли
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:27
Тут опять наши "профессиональные" журналисты что-то напутали (странно, что никто не обратил внимания).
В двух абзацах подряд речь идет об абсолютно идентичных показателях, но с разными цифрами.
Так какой же внешнеторговый дефицит торговли товарами за январь-июль 2019 года - почти 15 или почти 5 ярдов?
Тут в первом абзаце или единичка лишняя, или речь идет об общем дефиците торговли (не товарами, а вообще - товары + услуги). Скорее всего первое - лишняя единичка (fat finger?).
Но уровень профессионализма конечно жесть.
Как и уровень внимательности читателей.
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