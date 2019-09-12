Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Ну и как всё это объяснить? Эффективная ставка уменьшается вместе с инфляцией. Госдолг сокращается. Золотовалютные запасы растут. Гривна ревальвирует, но реальных инвестиций нет и сальдо летит в пропасть. Нет ли тут зрады?
astatempo написав:Ну и как всё это объяснить? Эффективная ставка уменьшается вместе с инфляцией. Госдолг сокращается. Золотовалютные запасы растут. Гривна ревальвирует, но реальных инвестиций нет и сальдо летит в пропасть. Нет ли тут зрады?
Точно нет. В страну идет значительный приток валюты нерезидентов в гривневые госблигации. Уже год они зарабатывают на краткосрочных операциях 15-17% годовых в валюте. Отсюда и стабильность гривны и рост ЗВР. Очень напоминает ситуацию в РФ в 97-ом -весной 98-го года. Помнится, тогда за 6 месяцев с начала года доллар вырос с 6 до 6-30, а почивший в бозе банк Российский кредит платил по вкладу 3% в месяц. Успел выскочить аккурат утром 17/8, купив доллары по 8-30. Через 2 часа после этого банк закрылся...навсегда.
Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-июль 2019 г. достигло почти 15 млрд долларов, что на 18,5% больше аналогичного периода предыдущего года.
По данным Госстата, в январе-июле 2019 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4,936 млрд долл.
Тут опять наши "профессиональные" журналисты что-то напутали (странно, что никто не обратил внимания). В двух абзацах подряд речь идет об абсолютно идентичных показателях, но с разными цифрами. Так какой же внешнеторговый дефицит торговли товарами за январь-июль 2019 года - почти 15 или почти 5 ярдов? Тут в первом абзаце или единичка лишняя, или речь идет об общем дефиците торговли (не товарами, а вообще - товары + услуги). Скорее всего первое - лишняя единичка (fat finger?). Но уровень профессионализма конечно жесть. Как и уровень внимательности читателей.
Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-июль 2019 г. достигло почти 15 млрд долларов, что на 18,5% больше аналогичного периода предыдущего года.
По данным Госстата, в январе-июле 2019 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4,936 млрд долл.
Тут опять наши "профессиональные" журналисты что-то напутали (странно, что никто не обратил внимания). В двух абзацах подряд речь идет об абсолютно идентичных показателях, но с разными цифрами. Так какой же внешнеторговый дефицит торговли товарами за январь-июль 2019 года - почти 15 или почти 5 ярдов? Тут в первом абзаце или единичка лишняя, или речь идет об общем дефиците торговли (не товарами, а вообще - товары + услуги). Скорее всего первое - лишняя единичка (fat finger?). Но уровень профессионализма конечно жесть. Как и уровень внимательности читателей.