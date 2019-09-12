Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс...

Додано: Пон 16 вер, 2019 09:53

Так заробитчане не в ЗВР свою валюту перечисляют, а тратят ее опять же на айфоны и т.п.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин