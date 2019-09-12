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Дефіцит зовнішньої торгівлі
України за сім місяців зріс...

Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:04

  laa1999 написав:
  Вкладчик1234 написав:Так заробитчане не в ЗВР свою валюту перечисляют, а тратят ее опять же на айфоны и т.п.

Они перед тем, как купить айфон -меняют доллары завезенные с Польши на гривны. У нас приток по официальным каналам от заработчан - около 11 млрд.дол. в год, а сколько везут в карманах?

Но всё равно они же потом их забирают себе, и тратят, а не перечисляют в ЗВР.
Плюс ко всему, - провозить они могут налом, но и тратить на контрабас. Сколько уходит из страны на оплату контрабаса?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:29

  Вкладчик1234 написав:
  laa1999 написав:
  Вкладчик1234 написав:Так заробитчане не в ЗВР свою валюту перечисляют, а тратят ее опять же на айфоны и т.п.

Они перед тем, как купить айфон -меняют доллары завезенные с Польши на гривны. У нас приток по официальным каналам от заработчан - около 11 млрд.дол. в год, а сколько везут в карманах?

Но всё равно они же потом их забирают себе, и тратят, а не перечисляют в ЗВР.
Плюс ко всему, - провозить они могут налом, но и тратить на контрабас. Сколько уходит из страны на оплату контрабаса?

Судя по разнице в объеме торгового дефицита между данными таможни и НБУ - до 4 млрд. долларов в год.
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