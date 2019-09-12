Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Вкладчик1234, у нас, к счастью, пока ещё не военный коммунизм, чтобы всю, вводимую в страну, валюту перечислять в ЗВР. Важно только сколько валюты и в какую сторону проехало через границу. Понятное дело, что при огромных объёмах контрабаса, как на ввод, так и на вывод, какой баланс реальный никто не скажет.
А то число, что тут приводится, даже непонятно из чего состоит. Обзывается оно "від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами". Раз товары, значит не услуги. Т.е. сюда не попадают не только денежные переводы заробитчан, но и все внешнеторговые заработки украинского ИТ. С таким подходом неслабый дефицит быть обязан.
moveton написав:Вкладчик1234, у нас, к счастью, пока ещё не военный коммунизм, чтобы всю, вводимую в страну, валюту перечислять в ЗВР. Важно только сколько валюты и в какую сторону проехало через границу. Понятное дело, что при огромных объёмах контрабаса, как на ввод, так и на вывод, какой баланс реальный никто не скажет.
А то число, что тут приводится, даже непонятно из чего состоит. Обзывается оно "від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами". Раз товары, значит не услуги. Т.е. сюда не попадают не только денежные переводы заробитчан, но и все внешнеторговые заработки украинского ИТ. С таким подходом неслабый дефицит быть обязан.
А во время военного коммунизма (осень 18-го -весна 21-го) валюта в страну (т.е. тогдашнюю РСФСР) вообще не возилась - из-за блокады и почти полного отсутствия внешней торговли.
По оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне $11,492 млрд, что на 32,9% больше дефицита за 2017 год. В то же время, Государственная служба статистики Украины оценила дефицит внешнеторгового баланса Украины за 2018 год в $5,826 млрд, или в 2,3 раза больше дефицита за 2017 год. Об этом сообщает УНИАН