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Дефіцит зовнішньої торгівлі
України за сім місяців зріс...

Дефіцит зовнішньої торгівлі України за сім місяців зріс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:04

  laa1999 написав:
  Вкладчик1234 написав:Так заробитчане не в ЗВР свою валюту перечисляют, а тратят ее опять же на айфоны и т.п.

Они перед тем, как купить айфон -меняют доллары завезенные с Польши на гривны. У нас приток по официальным каналам от заработчан - около 11 млрд.дол. в год, а сколько везут в карманах?

Но всё равно они же потом их забирают себе, и тратят, а не перечисляют в ЗВР.
Плюс ко всему, - провозить они могут налом, но и тратить на контрабас. Сколько уходит из страны на оплату контрабаса?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:29

  Вкладчик1234 написав:
  laa1999 написав:
  Вкладчик1234 написав:Так заробитчане не в ЗВР свою валюту перечисляют, а тратят ее опять же на айфоны и т.п.

Они перед тем, как купить айфон -меняют доллары завезенные с Польши на гривны. У нас приток по официальным каналам от заработчан - около 11 млрд.дол. в год, а сколько везут в карманах?

Но всё равно они же потом их забирают себе, и тратят, а не перечисляют в ЗВР.
Плюс ко всему, - провозить они могут налом, но и тратить на контрабас. Сколько уходит из страны на оплату контрабаса?

Судя по разнице в объеме торгового дефицита между данными таможни и НБУ - до 4 млрд. долларов в год.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:46

Вкладчик1234, у нас, к счастью, пока ещё не военный коммунизм, чтобы всю, вводимую в страну, валюту перечислять в ЗВР. Важно только сколько валюты и в какую сторону проехало через границу. Понятное дело, что при огромных объёмах контрабаса, как на ввод, так и на вывод, какой баланс реальный никто не скажет.

А то число, что тут приводится, даже непонятно из чего состоит. Обзывается оно "від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами". Раз товары, значит не услуги. Т.е. сюда не попадают не только денежные переводы заробитчан, но и все внешнеторговые заработки украинского ИТ. С таким подходом неслабый дефицит быть обязан.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:30

  moveton написав:Вкладчик1234, у нас, к счастью, пока ещё не военный коммунизм, чтобы всю, вводимую в страну, валюту перечислять в ЗВР. Важно только сколько валюты и в какую сторону проехало через границу. Понятное дело, что при огромных объёмах контрабаса, как на ввод, так и на вывод, какой баланс реальный никто не скажет.

А то число, что тут приводится, даже непонятно из чего состоит. Обзывается оно "від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами". Раз товары, значит не услуги. Т.е. сюда не попадают не только денежные переводы заробитчан, но и все внешнеторговые заработки украинского ИТ. С таким подходом неслабый дефицит быть обязан.

А во время военного коммунизма (осень 18-го -весна 21-го) валюта в страну (т.е. тогдашнюю РСФСР) вообще не возилась - из-за блокады и почти полного отсутствия внешней торговли.
По оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне $11,492 млрд, что на 32,9% больше дефицита за 2017 год.
В то же время, Государственная служба статистики Украины оценила дефицит внешнеторгового баланса Украины за 2018 год в $5,826 млрд, или в 2,3 раза больше дефицита за 2017 год. Об этом сообщает УНИАН

http://elvisti.com/news/2019/8/15/vnesh ... -milliarda
Как видно, реально (по платежам - данные НБУ) серый импорт и контрабас превышал 6,7 млрд. долларов, а по итогам 19-го (учитывая тенденцию) дефицит внешней торговли ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ достигнет 13+ млрд.
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