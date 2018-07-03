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Гончарук оцінив ризики інвесторів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 вер, 2019 08:51
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр Олексій Гончарук закликає великий український бізнес інвестувати в проекти в Україні.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 08:52
Так это ж МММ, кто раньше зашел тот больше заработал :)
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