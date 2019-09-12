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Питання поставок американського
газу через Польщу...

Питання поставок американського газу через Польщу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:41

Питання поставок американського газу через Польщу...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз є можливість поставляти американський скраплений газ через польський LNG-термінал в Свіноуйсьце в Україну.

Дивися повний текст Питання поставок американського газу через Польщу вирішиться протягом року - Данилюк.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:41

что ж вы скромно молчите о цене такого газа для конечного украинского потребителя? Или тогда эта "перемога" будет со вкусом "зрады"?
RomanTik
 
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