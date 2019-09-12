Зараз є можливість поставляти американський скраплений газ через польський LNG-термінал в Свіноуйсьце в Україну.
Дивися повний текст Питання поставок американського газу через Польщу вирішиться протягом року - Данилюк.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:41
Питання поставок американського газу через Польщу...
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Дивися повний текст Питання поставок американського газу через Польщу вирішиться протягом року - Данилюк.
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:41
что ж вы скромно молчите о цене такого газа для конечного украинского потребителя? Или тогда эта "перемога" будет со вкусом "зрады"?
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:18
Завезут одну автоцистерну и будут год втюхивать через баллоны бабушкам по отдаленным селам рассказывая что есть вот только такой дорогой американский.
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