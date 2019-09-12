Питання поставок американського газу через Польщу...
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RomanTik написав:что ж вы скромно молчите о цене такого газа для конечного украинского потребителя? Или тогда эта "перемога" будет со вкусом "зрады"?
Любая (подчеркиваю - любая!) возможность увеличения диверсификации поставок ведет к стратегическому улучшению положения покупателя. Поэтому независимо от цены такого газа в самом начале поставок - этот фактор сыграет в плюс. Хотя бы в плане уменьшения возможности "давить" на нас со стороны других (не будем показывать пальцами ) поставщиков.
RomanTik написав:что ж вы скромно молчите о цене такого газа для конечного украинского потребителя? Или тогда эта "перемога" будет со вкусом "зрады"?
Любая (подчеркиваю - любая!) возможность увеличения диверсификации поставок ведет к стратегическому улучшению положения покупателя. Поэтому независимо от цены такого газа в самом начале поставок - этот фактор сыграет в плюс. Хотя бы в плане уменьшения возможности "давить" на нас со стороны других (не будем показывать пальцами ) поставщиков.
Примерно вот так диверсифицирует Газ с Ямала доплыл до Литвы
Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. По данным “Ъ”, партия СПГ с проекта «Ямал СПГ» была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь направляется в Клайпеду. Продавцом выступила Total, покупателем, по словам одного собеседника “Ъ”,— литовская госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, по словам другого — Achema. По мнению аналитиков, сделка иллюстрирует как увеличение гибкости на рынке СПГ, так и растущее влияние на нем российских поставщиков в Европе.