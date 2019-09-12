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Питання поставок американського
газу через Польщу...

Питання поставок американського газу через Польщу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:41

Питання поставок американського газу через Польщу...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз є можливість поставляти американський скраплений газ через польський LNG-термінал в Свіноуйсьце в Україну.

Дивися повний текст Питання поставок американського газу через Польщу вирішиться протягом року - Данилюк.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:41

что ж вы скромно молчите о цене такого газа для конечного украинского потребителя? Или тогда эта "перемога" будет со вкусом "зрады"?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:18

Завезут одну автоцистерну и будут год втюхивать через баллоны бабушкам по отдаленным селам рассказывая что есть вот только такой дорогой американский.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:09

  RomanTik написав:что ж вы скромно молчите о цене такого газа для конечного украинского потребителя? Или тогда эта "перемога" будет со вкусом "зрады"?

Любая (подчеркиваю - любая!) возможность увеличения диверсификации поставок ведет к стратегическому улучшению положения покупателя.
Поэтому независимо от цены такого газа в самом начале поставок - этот фактор сыграет в плюс. Хотя бы в плане уменьшения возможности "давить" на нас со стороны других (не будем показывать пальцами :) ) поставщиков.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:54

Re: формы

  Dimar написав:возможность увеличения диверсификации поставок ведет к стратегическому улучшению положения покупателя.

Классическая или извращенная? позиции бывают разные)
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:26

  Dimar написав:
  RomanTik написав:что ж вы скромно молчите о цене такого газа для конечного украинского потребителя? Или тогда эта "перемога" будет со вкусом "зрады"?

Любая (подчеркиваю - любая!) возможность увеличения диверсификации поставок ведет к стратегическому улучшению положения покупателя.
Поэтому независимо от цены такого газа в самом начале поставок - этот фактор сыграет в плюс. Хотя бы в плане уменьшения возможности "давить" на нас со стороны других (не будем показывать пальцами :) ) поставщиков.

Примерно вот так диверсифицирует
Газ с Ямала доплыл до Литвы
Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. По данным “Ъ”, партия СПГ с проекта «Ямал СПГ» была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь направляется в Клайпеду. Продавцом выступила Total, покупателем, по словам одного собеседника “Ъ”,— литовская госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, по словам другого — Achema. По мнению аналитиков, сделка иллюстрирует как увеличение гибкости на рынке СПГ, так и растущее влияние на нем российских поставщиков в Европе.

https://www.kommersant.ru/doc/4089744?q ... 0%BF%D0%B3
А главное - ГАЗ ЕВРОПЕЙСКИЙ! ИЗ ФРАНЦИИ...
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Есть понимание ситуации:
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- не естественное;
- противоестественное. (это когда левой пяткой чешут правое ухо!)
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