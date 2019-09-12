Питання поставок американського газу через Польщу...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
RomanTik написав:что ж вы скромно молчите о цене такого газа для конечного украинского потребителя? Или тогда эта "перемога" будет со вкусом "зрады"?
Любая (подчеркиваю - любая!) возможность увеличения диверсификации поставок ведет к стратегическому улучшению положения покупателя. Поэтому независимо от цены такого газа в самом начале поставок - этот фактор сыграет в плюс. Хотя бы в плане уменьшения возможности "давить" на нас со стороны других (не будем показывать пальцами ) поставщиков.
RomanTik написав:что ж вы скромно молчите о цене такого газа для конечного украинского потребителя? Или тогда эта "перемога" будет со вкусом "зрады"?
Любая (подчеркиваю - любая!) возможность увеличения диверсификации поставок ведет к стратегическому улучшению положения покупателя. Поэтому независимо от цены такого газа в самом начале поставок - этот фактор сыграет в плюс. Хотя бы в плане уменьшения возможности "давить" на нас со стороны других (не будем показывать пальцами ) поставщиков.
Примерно вот так диверсифицирует Газ с Ямала доплыл до Литвы
Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. По данным “Ъ”, партия СПГ с проекта «Ямал СПГ» была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь направляется в Клайпеду. Продавцом выступила Total, покупателем, по словам одного собеседника “Ъ”,— литовская госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, по словам другого — Achema. По мнению аналитиков, сделка иллюстрирует как увеличение гибкости на рынке СПГ, так и растущее влияние на нем российских поставщиков в Европе.
Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. По данным “Ъ”, партия СПГ с проекта «Ямал СПГ» была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь направляется в Клайпеду. Продавцом выступила Total, покупателем, по словам одного собеседника “Ъ”,— литовская госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, по словам другого — Achema. По мнению аналитиков, сделка иллюстрирует как увеличение гибкости на рынке СПГ, так и растущее влияние на нем российских поставщиков в Европе.
Ну, если ямальский газ проще, безопасней и надежней покупать через Францию - то да, ОК, так и надо делать. И не получать потом выебоны в стиле "перекроем газ, замерзнете, будете платить сколько скажем - куда вы денетесь" и т.д. Мы знаем.
Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. По данным “Ъ”, партия СПГ с проекта «Ямал СПГ» была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь направляется в Клайпеду. Продавцом выступила Total, покупателем, по словам одного собеседника “Ъ”,— литовская госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, по словам другого — Achema. По мнению аналитиков, сделка иллюстрирует как увеличение гибкости на рынке СПГ, так и растущее влияние на нем российских поставщиков в Европе.
Ну, если ямальский газ проще, безопасней и надежней покупать через Францию - то да, ОК, так и надо делать. И не получать потом выебоны в стиле "перекроем газ, замерзнете, будете платить сколько скажем - куда вы денетесь" и т.д. Мы знаем.
Проще - пока он обогнет пол-Европы, перегрузится в европейском порту, снова перегрузится в польском порту, регазифицируется, прокачается до польско-украинcкой границы, а потом до Харьковского промрайона? Да он и так долларов на 30-40 дороже трубопроводного газа уже в польском порту, а пока дойдет до Харькова, то будет ЕЩЕ долларов на 50 дороже, чем даже получаемой по жульнической схеме виртуального реверса прямиком от Белгорода. Безопасней, тут Вы правы, безусловно, он во французском порту одорируется духом европейской демократии - тут не поспоришь. И, конечно, надежней - ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ Баренцево море в январе, как всем известно, свободно ото льда, и зимой там - полный штиль. Да и заработает на нем, в итоге, на экспорте не ненавистный ГАЗПРОМ, а ДОБРЫЙ ЧАСТНЫЙ НОВАТЕК!