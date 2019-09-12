Питання поставок американського газу через Польщу...

Додано: Вів 17 вер, 2019 10:07

Dimar написав: Волгарь написав: Газ с Ямала доплыл до Литвы

Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. По данным “Ъ”, партия СПГ с проекта «Ямал СПГ» была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь направляется в Клайпеду. Продавцом выступила Total, покупателем, по словам одного собеседника “Ъ”,— литовская госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, по словам другого — Achema. По мнению аналитиков, сделка иллюстрирует как увеличение гибкости на рынке СПГ, так и растущее влияние на нем российских поставщиков в Европе.

https://www.kommersant.ru/doc/4089744?q ... 0%BF%D0%B3

А главное - ГАЗ ЕВРОПЕЙСКИЙ! ИЗ ФРАНЦИИ... Газ с Ямала доплыл до ЛитвыА главное - ГАЗ ЕВРОПЕЙСКИЙ! ИЗ ФРАНЦИИ...



Ну, если ямальский газ проще, безопасней и надежней покупать через Францию - то да, ОК, так и надо делать. И не получать потом выебоны в стиле "перекроем газ, замерзнете, будете платить сколько скажем - куда вы денетесь" и т.д. Мы знаем. Ну, если ямальский газпокупать через Францию - то да, ОК, так и надо делать. И не получать потом выебоны в стиле "перекроем газ, замерзнете, будете платить сколько скажем - куда вы денетесь" и т.д. Мы знаем.

Проще - пока он обогнет пол-Европы, перегрузится в европейском порту, снова перегрузится в польском порту, регазифицируется, прокачается до польско-украинcкой границы, а потом до Харьковского промрайона? Да он и так долларов на 30-40 дороже трубопроводного газа уже в польском порту, а пока дойдет до Харькова, то будет ЕЩЕ долларов на 50 дороже, чем даже получаемой по жульнической схеме виртуального реверса прямиком от Белгорода.Безопасней, тут Вы правы, безусловно, он во французском порту одорируется духом европейской демократии - тут не поспоришь. И, конечно, надежней - ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ Баренцево море в январе, как всем известно, свободно ото льда, и зимой там - полный штиль. Да и заработает на нем, в итоге, на экспорте не ненавистный ГАЗПРОМ, а ДОБРЫЙ ЧАСТНЫЙ НОВАТЕК!