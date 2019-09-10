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У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua розповів директор з розвитку комерції ПриватБанку Валерій Новіков.
Дивися повний текст У ПриватБанку очікують, що наступного року вся банківська структура буде безконтактною (інфографіка)
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