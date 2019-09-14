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У ПриватБанку очікують,
що наступного року вся...

У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:56

У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua розповів директор з розвитку комерції ПриватБанку Валерій Новіков.

Дивися повний текст У ПриватБанку очікують, що наступного року вся банківська структура буде безконтактною (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:56

это только в больших городах.
в мелких нас. пунктах 80% все еще нал.
Эту новость можно прочитать так "быстрее переходи на безконтактный безнал потому что так делают уже чуть меньше чем все!!!".
следующий этап - попытка отмены налички вообще. А тем кто не доверяет цифровой системе безопасности будем цеплять ярлык маргиналов и староверов)).
Еще неск лет и будет именно так.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:38

Жаль что банки дерут не мало за терминал и каждые транзакции .плюс виза и мастеркард свой процент с каждой операции.(( наликом лучше .
lavidenko
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:48

lavidenko Ви написали як наші депутати, слів багато а конкретики "0"

Скільки банки беруть? максимум 2% від суми операції. + 200-250 грн. в м. абонплата, і ВСЕ.

Комісія мастеркарду/візи клієнту невідома і не потрібна.

А ваша "готівка" породжує корупцію :twisted:
Vombet
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:11

При наценке 20% валовый доход 16%. Забрать с него 2% +1% за снятие наличных итого 3%. От 16%.
Итого под 20% от заработка только за банк. Это мало?
asin
 
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