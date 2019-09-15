Про це Finance.ua розповів директор з розвитку комерції ПриватБанку Валерій Новіков.
Дивися повний текст У ПриватБанку очікують, що наступного року вся банківська структура буде безконтактною (інфографіка).
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Додано: Пон 16 вер, 2019 09:56
У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ПриватБанку очікують, що наступного року вся банківська структура буде безконтактною (інфографіка).
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:56
это только в больших городах.
в мелких нас. пунктах 80% все еще нал.
Эту новость можно прочитать так "быстрее переходи на безконтактный безнал потому что так делают уже чуть меньше чем все!!!".
следующий этап - попытка отмены налички вообще. А тем кто не доверяет цифровой системе безопасности будем цеплять ярлык маргиналов и староверов)).
Еще неск лет и будет именно так.
Запомните этот твит)
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:38
Жаль что банки дерут не мало за терминал и каждые транзакции .плюс виза и мастеркард свой процент с каждой операции.(( наликом лучше .
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:48
lavidenko Ви написали як наші депутати, слів багато а конкретики "0"
Скільки банки беруть? максимум 2% від суми операції. + 200-250 грн. в м. абонплата, і ВСЕ.
Комісія мастеркарду/візи клієнту невідома і не потрібна.
А ваша "готівка" породжує корупцію
Додано: Вів 17 вер, 2019 16:11
При наценке 20% валовый доход 16%. Забрать с него 2% +1% за снятие наличных итого 3%. От 16%.
Итого под 20% от заработка только за банк. Это мало?
Додано: Вів 17 вер, 2019 21:31
Re: У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...
я никак не пойму (вернее я понимаю , но конспирологические теории приводить не буду) чего все носяться с этим NFC и безконтактной оплатой ??? ну на самом деле какая разница провезти карточкой сбоку или приложить сверху ???
я не вижу смысла почему из этого делают такой резонанс ???
что в этом такого ??? изобретение электрической зубной щетки требует более широкого резонанса чем безконтактная оплата ! и пользы больше ! даешь до 2020 электро зубную щетку каждому ! До 2021 более 50% граждан будут пользоваться зубными нитями ! Вот это было бы ОЧЕНЬ круто ,так как повысило бы здоровье нации на 15-25% и сократило доходы стоматологов на 15-50% ... Но нет же ж ! без контактная оплата наше все ! Давайте введем наконец-то одноразовые круги на унитаз в общественных зданиях ВСЮДУ, что бы их внедрение составило 95 % в каждом сельском доме культуры \ библиотеке в каждой поликлиннике каждом учебном заведении , вот это я понимаю прогресс ... Педалька вместо крана или фотодатчик в мойке общественного туалета сечас внедрение 0,00001% , надо довезти до 95% ,включая медицинские учреждения гос учреждения учебные учреждения и так далее , ВОТ по чему я бы я оценивал прогресс .... толку что будет без контактная оплата в одном магазине на все село ... если рядом
Источник:
или бл№%:дь так и будем тонуть в говне но зато вместе со смарфоном с NFC
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:03
Re: У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...
Просто попользуйтесь и вопросы отпадут
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:32
Что такое карточка? Уже все давно платят телефонами, часами, чем угодно, только не картами.
Разница в экономии времени. Не нужно бегать по отделениям, стоять в очередях, заказывать физический пластик, а потом ждать его неделю и снова ехать в отделение стоять в очереди, чтоб его получить.
Нажал кнопку, выпустил виртуальную карту, нажал другую, добавил её в телефон, и всё, иди пользуйся. Осталось подождать, пока все остальные банки прикрутят такую возможность, ну и банкоматы нормальные сделают, чтоб через бесконтакт снимать деньги с виртуальной карты в телефоне.
На выходе - вместо 2 часов шатания по отделениям, 2 клика в телефоне
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:43
Например данные карты нельзя узнать и скопировать, или саму карту.
Ну и просто удобно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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