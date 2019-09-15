У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...

Додано: Вів 17 вер, 2019 21:31

В Закарпатской области школьник провалился в туалет 16/09/2019 - 9:54 В Закарпатской области в одной из школ произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета. Жуткий инцидент произошел в селе Забродь Хустского района. К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли.



или бл№%:дь так и будем тонуть в говне но зато вместе со смарфоном с NFC

я никак не пойму (вернее я понимаю , но конспирологические теории приводить не буду) чего все носяться с этим NFC и безконтактной оплатой ??? ну на самом деле какая разница провезти карточкой сбоку или приложить сверху ???я не вижу смысла почему из этого делают такой резонанс ???что в этом такого ??? изобретение электрической зубной щетки требует более широкого резонанса чем безконтактная оплата ! и пользы больше ! даешь до 2020 электро зубную щетку каждому ! До 2021 более 50% граждан будут пользоваться зубными нитями ! Вот это было бы ОЧЕНЬ круто ,так как повысило бы здоровье нации на 15-25% и сократило доходы стоматологов на 15-50% ... Но нет же ж ! без контактная оплата наше все ! Давайте введем наконец-то одноразовые круги на унитаз в общественных зданиях ВСЮДУ, что бы их внедрение составило 95 % в каждом сельском доме культуры \ библиотеке в каждой поликлиннике каждом учебном заведении , вот это я понимаю прогресс ... Педалька вместо крана или фотодатчик в мойке общественного туалета сечас внедрение 0,00001% , надо довезти до 95% ,включая медицинские учреждения гос учреждения учебные учреждения и так далее ,....Источник: