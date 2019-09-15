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У ПриватБанку очікують,
що наступного року вся...

У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:56

У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua розповів директор з розвитку комерції ПриватБанку Валерій Новіков.

Дивися повний текст У ПриватБанку очікують, що наступного року вся банківська структура буде безконтактною (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:56

это только в больших городах.
в мелких нас. пунктах 80% все еще нал.
Эту новость можно прочитать так "быстрее переходи на безконтактный безнал потому что так делают уже чуть меньше чем все!!!".
следующий этап - попытка отмены налички вообще. А тем кто не доверяет цифровой системе безопасности будем цеплять ярлык маргиналов и староверов)).
Еще неск лет и будет именно так.
Запомните этот твит)
xopeses
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:38

Жаль что банки дерут не мало за терминал и каждые транзакции .плюс виза и мастеркард свой процент с каждой операции.(( наликом лучше .
lavidenko
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:48

lavidenko Ви написали як наші депутати, слів багато а конкретики "0"

Скільки банки беруть? максимум 2% від суми операції. + 200-250 грн. в м. абонплата, і ВСЕ.

Комісія мастеркарду/візи клієнту невідома і не потрібна.

А ваша "готівка" породжує корупцію :twisted:
Vombet
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:11

При наценке 20% валовый доход 16%. Забрать с него 2% +1% за снятие наличных итого 3%. От 16%.
Итого под 20% от заработка только за банк. Это мало?
asin
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:31

Re: У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...

я никак не пойму (вернее я понимаю , но конспирологические теории приводить не буду) чего все носяться с этим NFC и безконтактной оплатой ??? ну на самом деле какая разница провезти карточкой сбоку или приложить сверху ???
я не вижу смысла почему из этого делают такой резонанс ???
что в этом такого ??? изобретение электрической зубной щетки требует более широкого резонанса чем безконтактная оплата ! и пользы больше ! даешь до 2020 электро зубную щетку каждому ! До 2021 более 50% граждан будут пользоваться зубными нитями ! Вот это было бы ОЧЕНЬ круто ,так как повысило бы здоровье нации на 15-25% и сократило доходы стоматологов на 15-50% ... Но нет же ж ! без контактная оплата наше все ! Давайте введем наконец-то одноразовые круги на унитаз в общественных зданиях ВСЮДУ, что бы их внедрение составило 95 % в каждом сельском доме культуры \ библиотеке в каждой поликлиннике каждом учебном заведении , вот это я понимаю прогресс ... Педалька вместо крана или фотодатчик в мойке общественного туалета сечас внедрение 0,00001% , надо довезти до 95% ,включая медицинские учреждения гос учреждения учебные учреждения и так далее , ВОТ по чему я бы я оценивал прогресс .... толку что будет без контактная оплата в одном магазине на все село ... если рядом

В Закарпатской области школьник провалился в туалет 16/09/2019 - 9:54 В Закарпатской области в одной из школ произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета. Жуткий инцидент произошел в селе Забродь Хустского района. К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли.

Источник: https://informator.press/v-zakarpatskoy ... -v-tualet/
или бл№%:дь так и будем тонуть в говне но зато вместе со смарфоном с NFC
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:03

Re: У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...

yama написав:я никак не пойму (вернее я понимаю , но конспирологические теории приводить не буду) чего все носяться с этим NFC и безконтактной оплатой ??? ну на самом деле какая разница провезти карточкой сбоку или приложить сверху ???


Просто попользуйтесь и вопросы отпадут
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:32

  yama написав:я никак не пойму (вернее я понимаю , но конспирологические теории приводить не буду) чего все носяться с этим NFC и безконтактной оплатой ??? ну на самом деле какая разница провезти карточкой сбоку или приложить сверху ???

Что такое карточка? Уже все давно платят телефонами, часами, чем угодно, только не картами.
Разница в экономии времени. Не нужно бегать по отделениям, стоять в очередях, заказывать физический пластик, а потом ждать его неделю и снова ехать в отделение стоять в очереди, чтоб его получить.
Нажал кнопку, выпустил виртуальную карту, нажал другую, добавил её в телефон, и всё, иди пользуйся. Осталось подождать, пока все остальные банки прикрутят такую возможность, ну и банкоматы нормальные сделают, чтоб через бесконтакт снимать деньги с виртуальной карты в телефоне.
На выходе - вместо 2 часов шатания по отделениям, 2 клика в телефоне
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:43

  yama написав:я никак не пойму (вернее я понимаю , но конспирологические теории приводить не буду) чего все носяться с этим NFC и безконтактной оплатой ??? ну на самом деле какая разница провезти карточкой сбоку или приложить сверху ???

Например данные карты нельзя узнать и скопировать, или саму карту.
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