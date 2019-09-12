RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна домовляється з МВФ про
новий кредит до $5 млрд –...

Україна домовляється з МВФ про новий кредит до $5 млрд –...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:25

Україна домовляється з МВФ про новий кредит до $5 млрд –...

Пропонуємо до обговорення:
Ідеться про EFF - програму розширеного фінансування МВФ терміном до трьох років.

Дивися повний текст Україна домовляється з МВФ про новий кредит до $5 млрд – Bloomberg.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90867
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:25

Лучше бы с мвф договорились о создании рабочих мест, новых видов продукции для конечного потребителя и т.д.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 620
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінцифри назвали рік, коли вся Україна буде покрита...
R2 » Нед 15 вер, 2019 21:12
3 86
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 10:28
blueiceua
Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд...
R2 » Нед 15 вер, 2019 18:10
2 104
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2019 20:25
Ratatui
Україна отримала першу партію американського скрапленого... 1, 2
R2 » Чет 12 вер, 2019 20:17
14 703
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2019 05:06
Митяйка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14965)
16.09.2019 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.