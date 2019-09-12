Ідеться про EFF - програму розширеного фінансування МВФ терміном до трьох років.
Дивися повний текст Україна домовляється з МВФ про новий кредит до $5 млрд – Bloomberg.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:25
Україна домовляється з МВФ про новий кредит до $5 млрд –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна домовляється з МВФ про новий кредит до $5 млрд – Bloomberg.
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:25
Лучше бы с мвф договорились о создании рабочих мест, новых видов продукции для конечного потребителя и т.д.
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