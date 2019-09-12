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Нацбанк збільшив викуп валюти з ринку на $83,5 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк минулого тижня придбав на міжбанківському валютному ринку 198 мільйонів доларів — найбільше від кінця липня 2019 року.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:26
А где нацбанк берет гривну для выкупа валюты?
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