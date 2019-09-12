Нацбанк минулого тижня придбав на міжбанківському валютному ринку 198 мільйонів доларів — найбільше від кінця липня 2019 року.
Дивися повний текст Нацбанк збільшив викуп валюти з ринку на $83,5 млн.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:25
Нацбанк збільшив викуп валюти з ринку на $83,5 млн
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Дивися повний текст Нацбанк збільшив викуп валюти з ринку на $83,5 млн.
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