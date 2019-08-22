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Відновлено проїзну спроможність
майже 10 тис. кілометрів...

Відновлено проїзну спроможність майже 10 тис. кілометрів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:29

Відновлено проїзну спроможність майже 10 тис. кілометрів...

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з 2016 року відновлено проїзну спроможність майже 10 тис кілометрів автодоріг загального користування,

Дивися повний текст Відновлено проїзну спроможність майже 10 тис. кілометрів автодоріг - Лавренюк.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:29

В предыдущем своём спитче,данный ученик омеляна применял термин "построили".После шквала критики придумали очень интересный термин восстановлена "проездная способность".Очень универсальная и удобная формулировка так,как под неё попадают почти все дороги в стране.
sena_2008atp
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