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Гривневі вклади з високою прибутковістю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:39
Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день вкладення в інвестиційні фонди є найбільш прибутковими інвестиціями в Україні і в інших країнах.
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