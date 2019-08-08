RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гривневі вклади з
високою прибутковістю

Гривневі вклади з високою прибутковістю
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:39

Гривневі вклади з високою прибутковістю

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день вкладення в інвестиційні фонди є найбільш прибутковими інвестиціями в Україні і в інших країнах.

Дивися повний текст Гривневі вклади з високою прибутковістю.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90871
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:39

а у них вообще есть лицензия в Украине на привлечении средств? Такие вещи если рекламятся или если о них пишутся обязательно указывается лицензия - иначе это нарушение Закона о Рекламе
swich
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прибуткові гривневі вклади
R2 » Сер 28 сер, 2019 15:13
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 15:13
1z_dnepr
Samsung створила SSD нового покоління з високою швидкістю
R2 » Чет 08 сер, 2019 08:41
5 219
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 19:24
yama
Вклади фізосіб у банках ФГВФО становлять майже 438 мільярдів
R2 » Сер 26 чер, 2019 10:40
1 145
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 10:41
111111111

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.