На сьогоднішній день вкладення в інвестиційні фонди є найбільш прибутковими інвестиціями в Україні і в інших країнах.
Дивися повний текст Гривневі вклади з високою прибутковістю.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 11:39
Гривневі вклади з високою прибутковістю
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Дивися повний текст Гривневі вклади з високою прибутковістю.
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:39
а у них вообще есть лицензия в Украине на привлечении средств? Такие вещи если рекламятся или если о них пишутся обязательно указывается лицензия - иначе это нарушение Закона о Рекламе
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