Середня заробітна плата в агросекторі становить 15,7 тис. грн.
Дивися повний текст Названа середня зарплата в агросекторі.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 12:02
Названа середня зарплата в агросекторі
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Дивися повний текст Названа середня зарплата в агросекторі.
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:02
Простите, но как трейдеры относятся к агросектору?
Куйня написана дичайшая.
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