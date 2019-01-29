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Названа середня
зарплата в агросекторі

Названа середня зарплата в агросекторі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:02

Названа середня зарплата в агросекторі

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата в агросекторі становить 15,7 тис. грн.

Дивися повний текст Названа середня зарплата в агросекторі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:02

Простите, но как трейдеры относятся к агросектору?
Куйня написана дичайшая.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:33

Ага, канешна, в селах по 4000грн платят на уборке мужикам. Обожаю от таких недо журналюг, хоть посмеюсь
finuser309
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