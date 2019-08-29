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Вигідна помилка: у США банк
випадково перерахував понад...

Вигідна помилка: у США банк випадково перерахував понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:12

Вигідна помилка: у США банк випадково перерахував понад...

Пропонуємо до обговорення:
Замість того, щоб повідомити про помилку, вони вирішили витратити гроші на свій розсуд.

Дивися повний текст Вигідна помилка: у США банк випадково перерахував понад 100 тисяч доларів подружжю.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:12

Главное, чья ошибка - а кого наказывают....
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