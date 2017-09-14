У Міністерстві фінансів уже озвучили, скільки грошей з Державного бюджету-2020 виділять на субсидії.
Дивися повний текст Скільки субсидій отримають українці в 2020 році.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 12:17
Скільки субсидій отримають українці в 2020 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки субсидій отримають українці в 2020 році.
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:17
когда уже напишут а сколько пойдет на льготы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а то одни субсидии... слабо....
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