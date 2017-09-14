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Скільки субсидій отримають
українці в 2020 році

Скільки субсидій отримають українці в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:17

Скільки субсидій отримають українці в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві фінансів уже озвучили, скільки грошей з Державного бюджету-2020 виділять на субсидії.

Дивися повний текст Скільки субсидій отримають українці в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:17

когда уже напишут а сколько пойдет на льготы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а то одни субсидии... слабо....
yil56
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:49

Интересно кто сейчас получает субсидию. Там столько бумажек, что проще доказать что им верблюд, нежели получить субсидию.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:53

  Дикий не Дикий написав:Интересно кто сейчас получает субсидию. Там столько бумажек, что проще доказать что им верблюд, нежели получить субсидию.

https://subsidii.mlsp.gov.ua/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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