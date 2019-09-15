Пенсійний фонд України з вересня починає впроваджувати у тестовому форматі новий електронний сервіс.
Дивися повний текст В Україні запускають новий електронний сервіс «Пенсійний фонд у смартфоні».
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Додано: Пон 16 вер, 2019 14:35
В Україні запускають новий електронний сервіс «Пенсійний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запускають новий електронний сервіс «Пенсійний фонд у смартфоні».
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:35
а можна 1 програму, де можна і комуналку оплатити і песійний фонд і інші послуги... бо уже є 1000сайтів з різними крутими функціями а ми хіба всі можемо запамятати?
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