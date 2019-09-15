RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні запускають новий
електронний сервіс «Пенсійний...

В Україні запускають новий електронний сервіс «Пенсійний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:35

В Україні запускають новий електронний сервіс «Пенсійний...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України з вересня починає впроваджувати у тестовому форматі новий електронний сервіс.

Дивися повний текст В Україні запускають новий електронний сервіс «Пенсійний фонд у смартфоні».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90872
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:35

а можна 1 програму, де можна і комуналку оплатити і песійний фонд і інші послуги... бо уже є 1000сайтів з різними крутими функціями а ми хіба всі можемо запамятати?
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 348
З нами з: 16.10.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна домовляється з МВФ про новий кредит до $5 млрд –...
R2 » Пон 16 вер, 2019 10:25
2 63
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 13:14
aklex
Гончарук оцінив ризики інвесторів в Україні
R2 » Пон 16 вер, 2019 08:51
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 08:52
Igorten
Електрокар Tesla Model S встановив новий світовий рекорд...
R2 » Нед 15 вер, 2019 18:10
2 114
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2019 20:25
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76321)
16.09.2019 16:08
EximBonus Bot (648)
16.09.2019 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.