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Для страхових компаній створять окремий підрозділ в НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:12
Пропонуємо до обговорення:
Ринок страхових послуг є настільки унікальним, що потребуватиме створення окремого підрозділу в рамках НБУ. Але окремого заступника голови, який би займався небанківським сектором, не буде.
Дивися повний текст Для страхових компаній створять окремий підрозділ в НБУ
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Додано: Пон 16 вер, 2019 15:12
в НБУ есть открытый и прозрачный конкурс ? )))
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