Міністерство соціальної політики України розширило наповнення бебі-боксів для новонароджених.
Дивися повний текст Мінсоцполітики збільшило бебі-бокси для новонароджених.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 15:24
Мінсоцполітики збільшило бебі-бокси для новонароджених
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики збільшило бебі-бокси для новонароджених.
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:24
Тоесть деньгами принципиально не дают, типа они лучше знают что кому нужно, ну и самое сладкое это собственно закупка ;) Корупционные сотавляющие новые убирать не собираются ;)
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:31
Отримували ці бокси при виписці у пологовому, дружина була дуже задоволена вмістом, а коробку-колиску навіть використовували перший час, поки не придбали кроватку
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:52
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